ÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢7Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¤Ê¥­¥ã¥¹¥È14¿Í¤ò°ìµó¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ìÆ±ºî¤ÏÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¡×¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÃË½÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯ºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î