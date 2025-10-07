きょうは、北日本や西日本で日の差す所もありますが、全国的に雲が広がりやすくなるでしょう。関東は気温の変化が大きくなりそうです。台風22号は、木曜日は伊豆諸島に接近する見込みです。午前中は北海道や九州を中心に晴れ間もありますが、本州付近は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、東日本を中心に弱い雨の降る所もあるでしょう。夕方以降は北日本や西日本も雲が広がりやすくなり、ところどころで雨が降りそうです。日中の