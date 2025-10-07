歳をとり体力が低下しても、大きく飛ばしたい。 そのためには「力の入れ方と抜き方」を理解し、クラブに仕事をさせることが重要だ。 左手の３本指に力を入れ、左腕の力は抜くのがコツ トップで左腕は伸ばさなくてOK。腕をやわらかく使えばシャフトとともにムチのようにしなり大きく飛ばせる。 クラブに仕事をさせるとは、クラブを効率よく動かし、その性能を最大限に引き出すこと。それにはインパクトを意識せず、