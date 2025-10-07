アサヒビールの出荷停止が長引いている影響で、他のビールメーカーへの注文が急増し、各社が出荷調整を迫られていることが分かりました。サイバー攻撃を受けたアサヒグループではビールなどの出荷停止が長引いていて、他のビール各社には想定を上回る注文が寄せられています。そのため、サッポロとサントリーはすでに業務用の一部商品の出荷を調整していると明らかにしました。また、キリンは9日から出荷を調整するということです