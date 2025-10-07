大分県全体での宿泊税導入の可否について有識者を中心に議論する「県観光振興財源検討会議」の会合が6日、県庁であり、県による県内18市町村への意見聴取に対し、大分市と豊後高田市が慎重姿勢を示していることが報告された。佐藤樹一郎知事は全ての市町村が納得した形での導入を目指しており、非公開の会合後、担当者は引き続き2市に理解を求めていく姿勢を強調した。県によると、出張客の多い大分市は「観光目的ではないビジ