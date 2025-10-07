約1300年前に創建されたと伝わる熊本県氷川町立神の立神熊野座神社の拝殿が老朽化のため改築され、4日に現地で落成式があった。神社がある立神峡は桜の名所で、町花でもある桜と満月をモチーフにした新たな天井画と、さい銭箱の制作は、高校生たちが協力した。秋の大祭がある9日午前中と前夜は、稚児神楽が奉納される予定。地域のよりどころの落成を心から喜ぶ住民たちは「町外からも多くの人に見に来てほしい」と話している。