島原城薪（たきぎ）能（薪能振興会など主催）が4日夜、長崎県島原市城内1丁目の島原文化会館であった。例年は近くの島原城天守閣前広場で上演するが、雨天のため屋内開催となった。藩政時代の島原では、藩主の深溝（ふこうず）松平家が能楽を奨励したため盛んに催された。芸事を好む気風を受け継ぎ、近年まで「謡」をたしなむ住民は多かったという。薪能は1983年に愛好家らが始めた。43回目の今年は宝生流が出演。源氏物語を