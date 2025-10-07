長崎市は1日、子どもたちの発達に不安や悩みを抱える保護者と当事者の支援窓口として、市子ども発達センター「はーとのもり」を開設。同市茂里町の市障害福祉センター内に置く。かねて福祉センターでは対象年齢を問わず、医師による診断、専門職員らによる療育、発達状況に合わせた生活訓練などを実施。近年は相談が増加傾向にあり、初診までの待機日数の長さが問題になっていた。そこで発達センターでは、早期の対応が大切