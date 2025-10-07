長崎県壱岐市芦辺町の市立瀬戸小学校で2日、文化庁の事業で映画製作関係者らによる「こども映画教室」があり、児童68人が「赤いボールの冒険」と題した1分間の無声映画に挑んだ。ワークショップなどを全国各地で行う一般社団法人「こども映画教室」（東京）が実施し、監督やカメラマン、俳優ら17人が来校。子どもたちは短編映画の鑑賞や説明に続き、14班に分かれて活動した。ルールは「大人は口出ししない」。子どもたちは思