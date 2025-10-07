11月に開かれる聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」に出場する自転車競技の簑原由加利選手（42）＝佐賀県神埼市＝と水泳の金持義和選手（31）＝唐津市出身、大阪府在住＝が9月30日、県庁を訪れ、山口祥義知事に「応援を力に変えて最高のパフォーマンスをする」と手話で意気込みを語った。簑原選手が自転車競技でデフリンピックに出るのは4大会連続となる。これまでに4個の銅メダルを獲得している。4種目に