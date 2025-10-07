佐賀市の乳児院で職員が切り付けられて死亡した事件を受け、県と児童養護施設などの関係者が安全対策を話し合う会合が3日、同市であった。再発防止に向けた連携強化を確認したほか、県は子どもや保護者に関する情報をきめ細かに共有することも約束した。事件では、乳児院に一時保護されていた子どもの母親が殺人罪などで起訴された。会合は施設側からの求めに応じて初めて開かれた7月に続き、2回目。児童養護施設やファミリー