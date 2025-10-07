9月29日夜、田園風景が広がる佐賀市川副町。同町にある陸上自衛隊佐賀駐屯地の輸送機オスプレイがこの日、初めて夜間飛行訓練を行った。南川副校区の杠（ゆずりは）好秋会長（73）は自宅の庭に出て耳を澄ませた。いつも通りの静寂。懸念していた騒音はなく安心した。「本当に安全か」「うるさくないのか」。駐屯地の開設前、地元では不安の声が広がっていた。自治会長として見かねた杠さんは、市の担当者に相談した。市から要