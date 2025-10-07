味の明太子製造販売「ふくや」（福岡市博多区）の川原武浩社長が3日、同市・天神の西日本新聞社を訪れ、5日の同社創業77周年に合わせて50回目となる支援金10万円を心身障がい児（者）療育訓練施設やすらぎ荘へ贈った。