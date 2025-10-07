福岡県は6日、今月4日の大雨で古賀市や久留米市などの住家8件が浸水被害に遭ったと発表した。うち古賀市と新宮町の各1件は床上浸水した。8月の記録的大雨での対応を受け、県は床上浸水を1件でも確認した場合、積極的に災害救助法を適用する方針に改めたが、今回の大雨は特別警報の発表など災害対策本部を設置する基準を満たさなかった。救助法の適用も考えていないという。