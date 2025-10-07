福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は6日、福岡市の福工大野球場で雨天順延となっていた第5週第2日の2試合が行われ、九共大が福教大を14−0の五回コールドで破り、6季ぶり46度目の優勝を決めた。2位の九産大は福工大に7−3で勝利。全日程を終え、3位は日経大、4位は同率で福工大、福教大が並び、九工大が6位となった。最優秀選手賞は九共大の稲川竜汰投手（4年・折尾愛真）が初受賞した。投打の軸が活躍九共大