市民団体「岩屋城史の会」は19日午後1時から福岡県筑紫野市二日市南の市歴史博物館で講演会を開く。1部では「忠臣・高橋紹運公の宗家、大友氏とは」のテーマで柳川古文書館の白石直樹学芸員が、2部は「柳川立花家と太宰府天満宮、そして関白豊臣秀吉」と題し、太宰府天満宮の味酒安則顧問がそれぞれ講演する。同4時まで。会費500円（資料代）。定員70人で締め切りは11日。同5時から別会場で懇親会もある。柴崎さん＝090（7152