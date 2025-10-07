明治中期に博多で発祥した筑前琵琶の継承と普及に取り組む「筑前琵琶保存会」は13日午後1時半から、福岡市早良区百道の県立ももち文化センターで第61回定期演奏会を開く。小学生から80代まで13人が「巌流島の決闘」「戦艦『大和』」「野村望東尼」などの演目を独奏する。最後に糸島の海を表現した「海の風景」を合奏。今年は初めて映像による演出も行うという。同会は1965年、地元政財界の支援を受けて発足。今年3月に麻生渡