【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、つなぎ予算の成立に向けて争点となっている医療保険制度（オバマケア）に基づく補助金に関し、野党民主党と合意する可能性があると述べた。合意すれば、政府閉鎖の解除へ前進する。