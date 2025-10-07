12月28日に開幕する『第104回全国高校サッカー選手権大会』(日本テレビ系ほかで中継)の応援歌が、ロックバンド・T.N.Tの「未来へ」に決まった。T.N.T「未来へ」は、高校サッカーに情熱を注ぐ選手たちを鼓舞する楽曲。作詞はメンバーの手越祐也が担当した。大のサッカー好きとしても知られる手越が、自らの経験も回顧しながら、「二度とない今日という日」を大切に戦うこと、そして「刻まれた時の全てが今も僕を支えている」と、