ドル円、一時１４９円台に伸び悩むも１５０円台に戻す展開＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１４９円台に伸び悩む動きが見られたものの、終盤に１５０円台に戻す展開となった。自民党総裁選で積極財政派の高市氏が新総裁に決まり、事前の市場のシナリオ通りに円相場は円安の動きが強まった。一方、週明けの日本株は急騰。 財政拡大路線への懸念からの円安とは思われるが、日本国債の利回りはロンドン時