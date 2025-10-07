◆国際親善試合日本―パラグアイ（１０日・パナスタ）日本代表は６日、千葉県内で１０日のパラグアイ戦に向けた合宿をスタート。対戦の４日前に新たに主将のＭＦ遠藤航（３２）＝リバプール＝の負傷による不参加が決まり、主力７人を欠く緊急事態下で挑まざるを得なくなった。９月の米国遠征でメキシコ、米国に１分け１敗。パラグアイに引き分け以下なら、森保ジャパン第２次政権では初の３戦連続未勝利となる。ベテランＤＦの