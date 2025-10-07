◆第１０４回凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、仏・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル、重）【パリ（フランス）６日＝山下優、カメラ・高橋由二】５日にパリロンシャン競馬場で行われた第１０４回凱旋門賞・Ｇ１で、日本勢の悲願は今年もお預けとなった。最先着はビザンチンドリームの５着、日本ダービー馬のクロワデュノールは１４着、アロヒアリイは１６着。勝ったのは地元仏国の３歳牡馬ダリズだった。１週間に及ぶ現地取