俳優・草刈正雄の次女で、女優・草刈麻有の美しさにフォロワーが沸いた。麻有は７日までにインスタグラムで「＠ｋｉｍｐｔｏｎｓｈｉｎｊｕｋｕｔｏｋｙｏ５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ特別な夜に」と有名ホテルのイベントに参加したことを伝え、ドレスアップ姿を掲載。フォロワーは「美し過ぎる」「美貌（ぼう）とスタイルが際立ってますね」「艶やか」と絶賛した。麻有の父は草刈正雄で、母は元モデルの大塚悦子さん