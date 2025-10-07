MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。本日10月7日（火）の「4週連続3時間 火曜はプラチナな夜スペシャル」最終夜では、「ちさ子、パリへ行く！プラチナだらけの3時間スペシャル」が放送される。【写真】敷地は東京ドーム約8個分！高嶋ちさ子の友人が暮らすイギリスの“貴族の館”高嶋が芸術