NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の放映に合わせて、JR西日本・島根県・松江市が連携し、観光周遊バス「ばけバス〜小泉八雲とセツゆかりの地を訪ねて〜」を10月11日から運行します。このツアーは、ドラマのモデルとなった小泉八雲と妻セツが出会い暮らした「松江」のゆかりの地を、観光ガイドの分かりやすい解説付きで効率よく巡ることができる、「ばけばけ」の聖地巡礼に最適なバスツアーとなっています。ドラマの聖地巡礼！ ガイド