10·î8Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¾®¼¼Ä¾»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¿ÀÈøÉö¼î¤ÈºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²»³Ú¤Ï¡©ÇÐÍ¥¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡È¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡É ËÜºî¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÍ¶²ý»ö·ï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤òÉÁ¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£ Âç´ë¶È¡¢È¬¿ÀÀ½Ìô¼Ò