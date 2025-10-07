プロ野球・巨人の岡本和真選手がケガで離脱した約3か月間を振り返りました。岡本選手は5月の阪神戦でランナーと交錯し、「左肘のじん帯損傷」で離脱。約3か月の離脱があり、今季は69試合で打率.327、15本塁打、49打点を記録しました。ファームで調整していた期間については、「久々のファームだったので、選手たちとプレーするのは新鮮だった。みんな話を聞いてくれましたし、僕も年取ったなって思いましたね」と振り返ります。若