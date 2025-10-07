台湾メディアの工商時報は6日、中国のロボット産業について伝える記事を掲載した。記事はまず、中国について「製造業のデジタルトランスフォーメーションが加速するにつれ、産業用ロボットの活用シーンが急速に増えている」とし、中国工業情報化部の辛国斌（シン・グオビン）副部長によると、今年上半期（1〜6月）の中国のロボット産業の売上高は前年同期比27．8％増加し、中国は12年連続で世界最大の産業用ロボット活用市場となっ