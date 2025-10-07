◇フェニックスリーグソフトバンク8-1西武（2025年10月6日南郷）ソフトバンクの尾形がニュースタイルで3回を無失点に抑えた。現在は力感のない投球フォームに取り組んでおり、5安打を浴びたが7三振をマークした。半分以上がカーブで奪ったものだった。ポストシーズンのアピールへ「今年打たれて学ぶことも多かった。今は力感をキャッチボールぐらいにしている感覚です。打者も差される反応が出ている。このスタイルを洗