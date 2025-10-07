7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては645.24円高。出来高は1万7699枚だった。 TOPIX先物期近は3257.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIX現物終値比31.44ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48590+400 17699 日