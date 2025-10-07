腰痛で9月27日に出場選手登録を抹消されていた日本ハム・万波が、エスコンでの1軍全体練習に合流。打撃練習では快音を響かせ「もうめちゃめちゃ元気です。ここからは本当に勝つしかないので。どんな形でも勝ちを拾えるように、というのが大事かなと思う」と、ポストシーズンでの逆襲を誓った。昨年はロッテとのCSファーストS3試合で、10打数5安打2打点の打率・500をマーク。1敗で迎えた第2戦では、1―2の9回1死から同点ソロを