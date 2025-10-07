「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）今年も世界の壁は厚く、そして高かった。前哨戦を制した勢いに乗って挑んだ日本馬３頭だったが、最内から脚を伸ばした４番人気ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口）の５着が最高。今年のダービー馬で３番人気の支持を集めたクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）は、途中から主導権を握るも直線でズルズル後退して１４着。６番人気のアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博