◇フェニックスリーグソフトバンク8-1西武（2025年10月6日南郷）CS復帰へ攻守で万全ぶりを猛アピールした。ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が6日、みやざきフェニックス・リーグの初戦となった西武戦に「2番・遊撃」で先発出場。3打数2安打の活躍に加え守備でも3度の機会で心配無用のダイナミックなプレーをみせた。左ふくらはぎの違和感でリーグV時には戦列を離れていた背番号6が、ポストシーズンで頼もしい姿を見せ