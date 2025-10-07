来季の続投が決まった日本ハムの新庄監督が、2位からの逆襲を誓った。6年ぶりのCS進出を決めた昨季は、ファイナルSでソフトバンクに全敗も「昨年とは違いますよ。昨年の2位と、今年の2位からのクライマックスは」と意気込んだ。ただ、リーグ優勝への思いが強かっただけに「2位から日本一になったとしても、僕は優勝旅行とかビールかけには参加しない」と話した。