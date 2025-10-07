ソフトバンクの3年目左腕、大野稼頭央投手（21）は今季ウエスタン・リーグで23試合に登板し、投球回36を上回る46三振を奪った。左肩違和感のためリハビリ組だった今春キャンプ中に強みである“足首のバネ”を生かしたフォームに出合い、奪三振率11・50と空振りが取れる投手に成長した。6月には念願のプロ初登板。4試合の登板にとどまるも1軍で多くのものを吸収し、さらなる進化に励んでいる。3年目の今季、大野はB組スタートだ