米大リーグのポストシーズンは６日（日本時間７日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われる。ドジャース（西地区１位）はフィリーズ（東地区１位）と敵地・ペンシルベニア州フィラデルフィアで対戦。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）でスタメンに名を連ねた。先発投手は、ドジャースがサイ・ヤング賞を２度受賞したスネル、フィリーズが今季１５勝のルサルドの両左腕。試合開始は日本時間午前７時８分の予定。（