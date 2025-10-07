【ニューヨーク共同】週明け6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は7営業日ぶりに反落し、前週末比63.31ドル安の4万6694.97ドルで取引を終えた。前週末まで4日連続で終値の最高値を更新していたことから、利益確定の売り注文がやや優勢となった。予算切れに伴う米政府機関の一部閉鎖が長期化することへの警戒感も売りにつながった。ただ米FRBによる追加利下げへの期待感が相場を支え、下げ幅は限られた。一方、ナ