「スワンＳ・Ｇ２」（１３日、京都）古馬勢がやや手薄なメンバー構成とあって、フレッシュな３歳勢が中心を担いそう。主役は昨年の２歳マイル王者アドマイヤズーム。ＮＨＫマイルＣではまさかの惨敗を喫したが、Ｇ１を制した淀で巻き返しを狙う。秋の主役へ再び名乗りを上げる。昨年の朝日杯ＦＳを制し、２歳マイル王に輝いたアドマイヤズーム。春はニュージーランドＴ２着の後、ＮＨＫマイルＣでＧ１・２勝目を狙ったが、落