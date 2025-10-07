元NMB48でタレントの本郷柚巴（22）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集のオフショットを投稿した。本郷は「この水着お気に入り#本郷柚巴3rd写真集#写真集#オフショット」とコメント。グラマラスなボディーライン際立つ衝撃的な青いビキニ姿で、ピースサインをするショットを投稿した。また、別の投稿では黄色を基調としたビキニ姿も披露。風が吹く撮影中、担当者に髪の毛を直してもらう動画もアップした。この姿に