女優仁村紗和（30）の22日に発売される初写真集のタイトルが「燦爛（さんらん）」（扶桑社）に決まり、表紙カットが7日、公開された。仁村は15年、TBSで放送された「劇場霊からの招待状」でドラマデビュー。18年に連続ドラマ「#声だけ天使」でヒロインを務め、近年はドラマ「あなたのブツが、ここに」「SHUT UP」などで主演を務めた。デビュー10周年となった24年には、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024で最優