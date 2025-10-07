サッカー日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、ブラジル代表ＦＷビニシウス（２５＝レアル・マドリード）封じへの自信を深めている。森保ジャパンは６日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内で始動。長友は、ＭＦ相馬勇紀やＤＦ望月ヘンリー海輝（ともに町田）ら国内組とともに、ピッチ上でトレーニングを行った。今回はパラグアイとの対戦もさることながら