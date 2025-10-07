俳優の本田望結（21）が6日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「推し味を教えてください」と記し、サーティーワンアイスクリームでアイスをほおばり、カメラへ「あーん」のポーズの写真を披露。フォロワーからは「サーティーワンだったらラブポーションサーティーワン！」「チョコミントよりもあ.な.た」「1枚目の表情好きだなぁ〜」などのコメントが寄せられている。