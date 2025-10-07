ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「井上尚弥選手は、どの階級から勝負論が出てくるか」をテーマに持論を展開した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、来年５月に計画されている中谷潤人（Ｍ・Ｔ）とのドリームマッチに注目が集まる。伊藤氏は「楽しみ。スペシ