¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ»Ò3À¤Âå¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö½é¤Î»°À¤ÂåÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤è¤ê¿´ÃÆ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤¿º£²ó( ^¦Ø^ )½é¿´¼Ô¤Ç¤âËþÂ­´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤³¤·¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢2ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¡¢Êì¿Æ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ