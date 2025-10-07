復活できるのか。自民党の高市早苗総裁によって党役員人事が進む一方、総裁選で本命視されていた小泉進次郎農水相の今後を憂う声が上がっている。前回の反省を生かし安全運転に徹したにも関わらず失速したことで、次があるのかと疑問を持たれているのだ。コロンビア大学大学院時代の恩師は「Ｄｏｎ’ｔｂｅａｆｒａｉｄｔｏｌｏｓｅ（負けるのを恐れるな）」とアドバイス。父・純一郎氏から学べることがあるとした。４