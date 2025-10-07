「令和の峰不二子」と呼ばれるモデルの阿部なつきが6日、自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告した。阿部は「Happy Birthday to me 26歳になりました」と記し、黒のエレガントなドレス姿で花束を手にしたショットを公開。「日々、人生がどんどん楽しくなっていて、歳を重ねることが本当に素敵だなと感じています」とコメントした。さらに「誕生日当日は母と一緒に京都へ今も新幹線で、隣に座った海外から