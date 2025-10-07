女優の菜々緒（36）が6日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿でウオーターアクティビティのSUP（サップ）を楽しむ動画を公開した。「オーガニックでノンニコチンの最強シーシャを作れる友達と海に」と書き出し、友人とのひとときを投稿。「体にいいものしか取り入れたくありません」と健康志向でストイックな一面をのぞかせ、船上でシーシャ（水たばこ）を思いきり満喫するシーンも披露した。さらに「久々レンタルしたサップは