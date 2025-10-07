ノーベル生理学・医学賞が６日に発表され、制御性Ｔ細胞を発見した大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授の坂口志文氏（７４）が受賞した。昨年、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の平和賞受賞に続き、日本の受賞は２年連続。生理学・医学賞は２０１８年の本庶佑京都大学特別教授以来、７年ぶり６人目の快挙となった。滋賀県生まれで、１９４９年に日本人で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹氏の快挙に「物理