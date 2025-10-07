フィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ第2戦前に外野守備で軽快な動きを見せた。キャッチボール終了後だった。大谷はフリー打撃中とあって、中堅の守備位置についた。後方への大きな打球では落下点まで背走。ランニングキャッチをした。その後もゴロ捕球