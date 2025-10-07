健康状態を見分けるポイント5つ ポイント1.食欲 食欲は健康の重要なバロメーターです。必要な量のごはんや水分をしっかりと摂取できているか、食欲はあるか、日々観察しましょう。 また、食べるスピードに変わりはないか、口の中に異常がないか、嘔吐をしていないか、といった点のチェックもお忘れなく。 ポイント2.排泄 トイレをするときの様子や排泄物は、内臓の健康状態を反映します。 健康的な